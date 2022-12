Roberta Ragusa, inammissibile revisione del processo chiesta da Logli: “Faremo ricorso in Cassazione”



Inammissibile la richiesta di Antonio Logli di revisione della sentenza di condanna a 20 anni, confermata in Cassazione a luglio 2019, per la morte della moglie Roberta Ragusa: la decisione della terza sezione penale della Corte d’Appello di Genova. Ma la difesa non ci arrende: “Faremo ricorso in Cassazione”.

