Saman Abbas, annullata l’udienza di oggi del papà in Pakistan: attesa per l’autopsia sul corpo



La nuova udienza per il padre di Saman Abbas, la 18enne scomparsa da Novellara nell’aprile 2021 e il cui corpo è stato presumibilmente trovato nelle campagne vicino al casolare dove abitava, non si è svolta oggi in Pakistan perché il giudice che si occupa del caso è in congedo.

