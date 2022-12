San Martino di Lupari, i coniugi Miatello massacrati a colpi di vaso in casa: la figlia non parla



La 51enne Diletta Miatello accusata di aver ucciso la madre, Angela Sarto di 84 anni, e ridotto in fin di vita il padre Giorgio, di 89 anni, è in carcere ma non ha ammesso nulla e si sarebbe rifiutata di rispondere a qualsiasi domanda.

