Sciopero generale 16 dicembre, oggi rischio venerdì nero: raffica di stop, dai trasporti alla scuola



Sciopero generale oggi venerdì 16 dicembre con rischio e disagi previsti per chi deve spostarsi a causa dello stop dei trasporti locali e nazionali. I sindacati Cgil e Uil scendono in piazza per chiedere al Parlamento di modificare la legge di bilancio.

