Scomparsa sul traghetto, i video e i messaggi trovati sul cellulare di Gaia e il mistero della felpa



Per la procura Gaia Randazzo si è suicidata, il contenuto del suo cellulare lo proverebbe. “C’è un video in cui lei si riprende, ma non dice niente”, continua a ripetere però la mamma. E anche il fidanzato non crede al suicidio.

