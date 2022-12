Sedicenne morto in bici, il dolore della mamma: “Il destino non ha voluto diventasse un campione”



Manuel Lorenzo Ntube, giovane promessa del calcio appena sedicenne, è stato travolto e ucciso da un’auto tra le frazioni ferraresi di Codrea e Quartesana: “Mio figlio non tornava a casa, era molto tardi. Così mi sono messa a cercarlo, sono stata in giro per ore”.

