Simone non ce l’ha fatta, morto dopo 5 giorni di agonia il 19enne caduto dalla tromba delle scale



Simone Ponzoni è morto dopo cinque giorni in agonia. Lo scorso 5 dicembre il 19enne era caduto dal terzo piano dalla tromba delle scale del condominio in cui viveva col padre a Padova. Nessuna indagine è in corso.

