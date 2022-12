Soffocato da un pezzo di cornetto mentre fa colazione, muore in ospedale dopo salvataggio del 118



La tragedia a Foggia dove l’uomo è morto in ospedale nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118 che in un primo momento erano riusciti a rianimarlo e a trasportarlo in pronto soccorso in codice rosso.

