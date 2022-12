Spesa di Natale e Capodanno, aumentano i prezzi di panettone e pandoro: quanto spenderanno gli italiani



Aumenta il costo del carrello della spesa, così come i generi alimentari della tradizione natalizia come pandoro, panettone, cotechino e lenticchie. Quanto spenderanno gli italiani per i cenoni di Natale e Capodanno secondo i dati rilevati da Federconsumatori.

