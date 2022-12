Strage di Corinaldo, condanna definitiva in Cassazione per la banda dello spray



Si chiude così, con le sentenze definitive per i sei indagati, il lungo processo per la strage del dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona.

Continua a leggere



Si chiude così, con le sentenze definitive per i sei indagati, il lungo processo per la strage del dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona.

Continua a leggere

Continua a leggere