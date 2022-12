Subisce bullismo dalla prima elementare, i genitori lo scoprono dopo anni: indagato compagno di classe



I carabinieri di Pantelleria hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a un minore del posto che avrebbe bullizzato per anni un compagno di classe. Le angherie sono emerse dopo che la vittima è stata ricoverata in ospedale dopo aver ricevuto un pugno in pieno volto.

