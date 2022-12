Telmo Plevani: “Uomo peggio di un asteroide, sta causando la più veloce estinzione di massa della Storia”



Comincia oggi in Canada la Cop 15, conferenza mondiale sulla biodiversità. Telmo Pievani: “La quinta estinzione di massa, che ha riguardato quasi tutti i dinosauri 66 milioni di anni fa, si è completata in 300mila anni. L’attuale estinzione, paragonabile a quella, si sta consumando in pochi secoli”.

