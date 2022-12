Tenta furto in un negozio e viene arrestato: “Rubo perché non ho lavoro e ho una figlia da crescere”



Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Rimini dopo aver tentato un furto in un negozio di via Flaminia. L’uomo ha spiegato in Tribunale di averlo fatto per mantenere la figlia.

