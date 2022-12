Tenta il suicidio lanciandosi da un ponte, salvata in extremis da un carabiniere fuori servizio



Un carabiniere fuori servizio, che era in macchina con le sue figlie, è intervenuto per salvare una ragazza tra i 20 e i 30 anni che stava tentando il suicidio gettandosi dal ponte di via Passarella a Baveno: era già oltre il parapetto, pronta a lanciarsi nel vuoto.

