Topi morti in cucina, blatte e falsi panettoni: come sono andati i controlli di Natale dei Nas



I controlli dei Nas degli ultimi giorni hanno portato alla luce migliaia di panettoni industriali spacciati per artigianali, dolci e prodotti ittici privi della tracciabilità di origine o mal conservati e in alcuni casi gravi carenze igieniche, come blatte e persino topi morti in cucina.

