Torino, corteo degli anarchici: bombe carta e botte a barista, chiesto l’ergastolo per Cospito



Per l’attentato alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano (Cuneo), del 2006, la procura generale chiede l’ergastolo per Alfredo Cospito, in corso per le vie di Torino le proteste degli antagonisti: esplose bombe carta e fumogeni, e ferito un barista.

