Torino in tilt per pochi centimetri di neve, mezzi bloccati e caos viabilità: polemiche e proteste



I maggiori disagi tra pomeriggio e sera quando, come denunciano numerosissimi cittadini, solo per pochissimi chilometri di strada all’interno della stessa città sono servite oltre due ore. L’Assessore rigetta le accuse ma il Sindaco ammette: “Il piano neve non ha funzionato”.

Continua a leggere



I maggiori disagi tra pomeriggio e sera quando, come denunciano numerosissimi cittadini, solo per pochissimi chilometri di strada all’interno della stessa città sono servite oltre due ore. L’Assessore rigetta le accuse ma il Sindaco ammette: “Il piano neve non ha funzionato”.

Continua a leggere

Continua a leggere