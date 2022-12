Tragedia di Natale a Foggia: bimbo di 8 anni investito e ucciso da un’auto sul ciglio della strada



Sangue sulle strade il giorno di Natale. L’incidente che ha coinvolto un bambino è avvenuto sulla statale 90, tra Foggia e Bovino, in una zona senza illuminazione. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere



Sangue sulle strade il giorno di Natale. L’incidente che ha coinvolto un bambino è avvenuto sulla statale 90, tra Foggia e Bovino, in una zona senza illuminazione. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere

Continua a leggere