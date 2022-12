Tragico incidente durante progetto di ricerca, Professore dell’Università di Palermo muore in Egitto



Il professor Giuseppe Provenzano dell’università di Palermo è morto tragicamente nelle scorse ore in un terribile incidente stradale mentre era impegnato in un progetto di ricerca all’estero, in Egitto, in qualità di esperto della gestione delle risorse idriche.

