Travolge e uccide una donna, dopo ore va dai carabinieri: “Pensava di aver colpito un animale”



L’incidente mercoledì in via Uopini a Monteriggioni. La vittima è una donna di 85 anni. L’uomo che si è presentato dai carabinieri denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

