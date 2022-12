Tromba d’aria a Isola di Capo Rizzuto: tetti scoperchiati, case e auto distrutte, famiglie evacuate



Tetti di case scoperchiati e diverse auto trascinate via per centinaia di metri nel comune in provincia di Crotone. Colpita anche la zona archeologica di Capocolonna.

Continua a leggere



Tetti di case scoperchiati e diverse auto trascinate via per centinaia di metri nel comune in provincia di Crotone. Colpita anche la zona archeologica di Capocolonna.

Continua a leggere

Continua a leggere