Trovato morto in un canale Carlo Solofra: era scomparso da La Spezia dopo serata in discoteca



È stato trovato morto in un canale nei pressi di Sarzana Carlo Solofra, il 43enne scomparso lo sorso 12 dicembre da La Spezia dopo una serata in discoteca. Accertamenti in corso.

