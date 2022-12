Una donna di 63 anni è morta in un incidente stradale, ma nessuno l’ha reclamata



I fatti domenica sera a Pisa. La vittima è l’ucraina 63enne Raisa Basko. Non aveva nessuno della propria famiglia in Italia. Non è ancora chiaro dove risiedesse.

