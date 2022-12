Va in ospedale per stare col padre ma lo trova morto nel letto: “Pensavamo dormisse”



Del decesso di Cristoforo Cataldo, 88 anni, al presidio Villamarina di Piombino, si è accorta per prima la figlia Lucia durante una normale visita nel reparto dove era ricoverato. L’Asl ha avviato un’indagine interna, ma ha precisato: “Paziente in una situazione clinica grave e irreversibile come comunicato a più riprese ai figli”.

