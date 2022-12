Vittima dello stesso bullo dalle elementari alle superiori: mandato in ospedale, lo denuncia



Con un pugno al volto manda in ospedale un suo coetaneo 16enne: indagato un minorenne per bullismo a Pantelleria. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che il giovane è stato vittima del compagno di classe (elementari, medie e superiori) per ben 10 anni.

Continua a leggere



Con un pugno al volto manda in ospedale un suo coetaneo 16enne: indagato un minorenne per bullismo a Pantelleria. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che il giovane è stato vittima del compagno di classe (elementari, medie e superiori) per ben 10 anni.

Continua a leggere

Continua a leggere