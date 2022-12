Yara Gambirasio, perché il gip ha chiesto di indagare la pm Ruggeri per depistaggio sul dna di Bossetti



Il gip di Venezia ha chiesto di indagare la pm Letizia Ruggeri per depistaggio in merito alla presunta non corretta conservazione dei 54 campioni di Dna ritrovati sul corpo di Yara Gambirasio, per il cui omicidio è stato condannato all’ergastolo Massimo Bossetti.

