Addio a Vannino, morto per malore sulla sua amata bici: “Inonderai il Paradiso della tua simpatia”



La notizia della morte di Vannino, così come tutti conoscevano Egidio Alessandro Gori, ha destato grande commozione in tutta la comunità pistoiese dove era

diventato un simbolo. “Raggiungerai il paradiso in bici e sono sicuro lo inonderai della tua simpatia”, lo ha ricordato il Sindaco di Agliana.

