Alice Neri, la sorella di Mohamed Gaaloul: “In Francia per lavoro, la prova in una foto sui social”



Mohamed Gaaloul ha dichiarato di essere andato in Francia per lavorare e di non essere fuggito dall’Italia. A sostenere la sua versione, la sorella: “La prova in una foto postata sui social”.

Continua a leggere



Mohamed Gaaloul ha dichiarato di essere andato in Francia per lavorare e di non essere fuggito dall’Italia. A sostenere la sua versione, la sorella: “La prova in una foto postata sui social”.

Continua a leggere

Continua a leggere