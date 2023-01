Bollettino Covid, in Italia 38.168 contagi e 345 morti per Coronavirus nella settimana 20-26 gennaio: i dati



I contagi e decessi Covid in Italia nella settimana dal 20 al 26 gennaio: nel bollettino pubblicato oggi si contano 38.168 nuovi casi e 345 morti negli ultimi 7 giorni, con il tasso di positività in calo al 6,3%. In diminuzione pure ricoveri e terapie intensive.

