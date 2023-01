Con l’arriva del föhn, in val Venosta la temperatura sale di 17 gradi in un’ora: “Sembra estate”



Con l’arrivo del föhn in val Venosta, le temperature hanno fatto registrare uno sbalzo record di 17 gradi in un’ora. Nella stazione meteorologica di Lasa la temperatura è passata da 1 grado (ore 11) a 18 gradi (ore 12) in un’ora.

