Davide Ferrerio in fin di vita per scambio di persona: “Colpevoli usciranno e lui non ci sarà più”



Il dolore dei famigliari di Davide Ferrerio, il 21enne bolognese aggredito l’11 agosto scorso in Calabria per uno scambio di persona e tenuto in vita solo grazie a un respiratore artificiale. “Ogni giorno gli tengo la mano, ma so che non tornerà” ha confessato la madre.

Continua a leggere



Il dolore dei famigliari di Davide Ferrerio, il 21enne bolognese aggredito l’11 agosto scorso in Calabria per uno scambio di persona e tenuto in vita solo grazie a un respiratore artificiale. “Ogni giorno gli tengo la mano, ma so che non tornerà” ha confessato la madre.

Continua a leggere

Continua a leggere