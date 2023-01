Dimessa dal pronto soccorso, Rosaria muore poche ore dopo: indagata la dottoressa pagata a gettone



Sul decesso della pensionata ligure ora la Procura di Alessandria ha deciso di aprire un fascicolo di indagine dopo che i familiari hanno presentato un esposto per chiarire le esatte cause di morte della donna e le eventuali mancanze in ospedale.

Continua a leggere



Sul decesso della pensionata ligure ora la Procura di Alessandria ha deciso di aprire un fascicolo di indagine dopo che i familiari hanno presentato un esposto per chiarire le esatte cause di morte della donna e le eventuali mancanze in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere