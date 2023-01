I riscaldamenti sono guasti e a scuola si gela, bimba si sente male in aula e va in ipotermia



I fatti a Palermo, nella scuola Emanuela Loi, in via Dogali. La piccola, che frequenta la quinta elementare, ha iniziato a tremare e a sentire le gambe intorpidirsi. Immediato l’intervento del personale del 118. La preside: “Se il Comune non interverrà, sarò costretta a chiudere il plesso”

