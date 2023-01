Il primo Natale ortodosso degli ucraini in Italia, in fuga dalla guerra e lontani dalla famiglia



È la prima volta che la comunità ucraina, in fuga dal proprio paese per la guerra, festeggia il Natale ortodosso in Italia. Alle porte di Torino, alcuni esuli l’hanno celebrato insieme alla comunità che li ha accolti.

