In arrivo la Luna Piena in Cancro il 7 gennaio 2023: i sentimenti saranno incontenibili



La luna piena in Cancro in arrivo il 7 gennaio 2023 porterà a galla i nostri bisogni più profondi e gli effetti si sentiranno per qualche giorno. Turbolenze emotive, sbalzi d’umore e sensazioni intense avranno effetto su tutti i segni zodiacali: in particolare Gemelli, Cancro, Capricorno e Acquario.

