India, in scooter mentre abbraccia e bacia la fidanzata: arrestato per atti osceni in luogo pubblico



Arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico per aver guidato uno scooter abbracciato alla sua ragazza che lo baciava. Accade in India dove la coppia è stata incastrata da un video girati da alcuni testimoni.

