La donna dei misteri di Messina Denaro: “L’ho frequentato per un anno ma non sapevo fosse il boss”



Una donna si è presentata spontaneamente dai carabinieri di Campobello di Mazara per raccontare del suo rapporto con Matteo Messina Denaro: “L’ho frequentato per un anno, ma non sapevo fosse lui”. Ma la sua versione non ha convinto gli inquirenti.

