Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 17 gennaio: le regioni a rischio



La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani, martedì 17 gennaio, una allerta arancione in Calabria, Campania, Basilicata e Molise e allerta gialla in dieci regioni al Centro-Sud.

Continua a leggere



La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani, martedì 17 gennaio, una allerta arancione in Calabria, Campania, Basilicata e Molise e allerta gialla in dieci regioni al Centro-Sud.

Continua a leggere

Continua a leggere