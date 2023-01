Messina Denaro, il pentito Mutolo: “Trattativa Stato-mafia in corso, nel Governo c’è sempre qualcuno”



È tornato a parlare Gaspare Mutolo, pentito di mafia ed ex autista di Totò Riina. Intervistato da Massimo Giletti nella puntata di ieri di Non è l’Arena ha spiegato che “l’arresto di Messina Denaro sembrava un appuntamento. Nell’agenda rossa di Borsellino i contatti tra mafia e istituzioni: ma la trattativa è ancora in corso”.

