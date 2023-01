“Non avevo scelta, non dimentico la scena”, il dolore del 53enne che ha ucciso il vicino sulla ruspa



Momenti di terrore quelli raccontati dall’artigiano che resta accusato di omicidio volontario del vicino e impresario edile Gezim Dodoli. “Gli urlavo di andare via ma non si fermava, neppure per un attimo ho pensato di essere colpevole” ha dichiarato Sandro Mugnai.

