Ordina al fast food ma scopre che il rider ha dovuto pedalare per 50km: “Non lo farò più”



“Ho deciso che mai e poi mai più utilizzerò questo tipo di servizio. Non tanto per il rischio di ritardi o disguidi (che possono accadere, ci mancherebbe), ma soprattutto per non rischiare di avallare, seppur inconsapevolmente, un simile sistema che in queste condizioni rasenta lo schiavismo” ha dichiarato l’ex consigliere regionale veneto Andrea Bassi .

Continua a leggere



“Ho deciso che mai e poi mai più utilizzerò questo tipo di servizio. Non tanto per il rischio di ritardi o disguidi (che possono accadere, ci mancherebbe), ma soprattutto per non rischiare di avallare, seppur inconsapevolmente, un simile sistema che in queste condizioni rasenta lo schiavismo” ha dichiarato l’ex consigliere regionale veneto Andrea Bassi .

Continua a leggere

Continua a leggere