Oroscopo di oggi 11 gennaio 2023: Sagittario e Pesci facciano esercizi di pazienza



Oroscopo di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: cercate di mantenere la calma oggi, soprattutto se siete Vergine, Gemelli, Pesci o Sagittario! La Luna in Vergine sarà in quadratura con Marte in sosta in Gemelli, e retrogrado. Quindi, già un Marte iper eccitato che si scontra con le emozioni della Luna.

