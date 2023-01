Pamela morta a 8 anni per malore improvviso, giudice ordina riesumazione della salma per l’autopsia



I familiari della piccola Pamela Battaglia hanno presentato un esposto alla Procura di Vasto che ha deciso di procedere oltre e non archiviare, disponendo la riesumazione della salma per conferire poi l’incarico a un perito per l’autopsia.

