Papa Francesco: “L’omosessualità non è un crimine, certe leggi sono ingiuste”



Papa Bergoglio chiarisce che si tratta di “un peccato”, che però non va criminalizzato come fanno alcuni vescovi cattolici, e sottolinea che Dio “ama tutti i suoi figli così come sono”

Continua a leggere



Papa Bergoglio chiarisce che si tratta di “un peccato”, che però non va criminalizzato come fanno alcuni vescovi cattolici, e sottolinea che Dio “ama tutti i suoi figli così come sono”

Continua a leggere

Continua a leggere