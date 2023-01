Quasi strozzata da paziente in ambulatorio, la rabbia della dottoressa: “Cambierò mestiere”



Una aggressione così violenta che la dottoressa 28enne ha pensato di poter essere uccisa. “Mi ha messo le mani al collo e per qualche istante non sono riuscita a respirare, sentivo che l’aria non passava” ha raccontato.

