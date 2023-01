Ricoveri Covid in calo in Italia, report Fiaso: “Non c’è pressione su ospedali ma restiamo vigili”



Calano per la quinta settimana di seguito i ricoveri Covid scesi in totale del 19% negli ultimi 7 giorni. Presidente Fiaso: “Ci sono due variabili da tenere sotto osservazione come il previsto calo delle temperature e gli effetti della riapertura delle scuole”.

Continua a leggere



Calano per la quinta settimana di seguito i ricoveri Covid scesi in totale del 19% negli ultimi 7 giorni. Presidente Fiaso: “Ci sono due variabili da tenere sotto osservazione come il previsto calo delle temperature e gli effetti della riapertura delle scuole”.

Continua a leggere

Continua a leggere