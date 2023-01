Ryan, domani la perizia sull’auto del compagno della nonna: “Ma sarà difficile avere risposte”



È in programma domani una perizia sull’auto del compagno della nonna di Ryan, il bimbo di 6 anni di Ventimiglia ricoverato a Genova. Ma per Luca D’Auria, avvocato della mamma, “sarà difficile avere risposte. Come si prova questa storia del “capitombolo dall’auto”? C’è un grosso tema di diritto di famiglia, su cui dovrebbe essere incentrato il focus dell’intera vicenda”, ha detto a Fanpage.it.

