Ryan, picchiato a Ventimiglia. L’ipotesi dei pm: “Si è lanciato dall’auto dei nonni in corsa”



L’ultima pista sul caso del piccolo di Ventimiglia: potrebbe essersi gettato dall’auto in corsa per scappare. Nonna paterna e compagno restano al momento indagati con l’accusa di lesioni gravissime dolose in concorso.

