Torino, dimentica le chiavi di casa, si arrampica e precipitata dal balcone: muore a 68 anni



È successo questa notte in via Breglio, in Borgo Vittorio. La vittima si chiama Sergio Bauce.

