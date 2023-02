“A 21 anni dovevi essere qui”. Compleanno in coma irreversibile: il Bologna celebra Davide Ferrerio



La mamma gli ha fatto ascoltare la partita della sua squadra del cuore contro il Monza in ospedale: “Certo che mi fa piacere quello striscione per lui, la curva lo ricorda sempre”. E la donna chiede una giustizia rapida per i suoi aggressori.

